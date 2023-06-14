Общество

Александр Котов поблагодарил медиков региона за самоотверженный труд

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поблагодарил медиков региона за самоотверженный труд и поздравил с профессиональным праздником от имени регионального парламента и от себя лично.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Врачебное дело – особая сфера профессиональной деятельности, в которую случайные люди, если и приходят, то надолго точно не задерживаются. Медик – это призвание, умение сопереживать, готовность работать на пределе, и, самое главное, осознанная решимость брать на себя ответственность за жизнь и здоровье людей. Именно эти качества делают благородную и милосердную профессию врача самой уважаемой в обществе», - отметил Александр Котов.

Повышенное внимание сфере здравоохранения уделяет и государство, подчеркнул он. Псковская область предпринимает немало усилий для обеспечения населения доступной, качественной медицинской помощью и создания достойных условий труда медработников.

«Проверкой на прочность для всей системы здравоохранения стала пандемия. Было нелегко, но при поддержке государства наши врачи не просто выстояли, а вывели сферу оказания медицинской помощи на новый, более высокий уровень. Всестороння поддержка здравоохранения и дальше будет являться приоритетной задачей. От всего сердца благодарю всех вас – врачей, фельдшеров, медсестёр, санитаров за самоотверженный труд! Желаю крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной энергии и благополучия!» - заключил Александр Котов.