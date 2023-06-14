Общество

День медицинского работника отмечают 18 июня

Ежегодно в третье воскресенье июня в России, Армении, Беларуси, Казахстане, Молдове и на Украине, по многолетней традиции, отмечают День медицинского работника (День медика).

Основанием для отмечания этого профессионального праздника служит Указ Президиума Верховного Совета СССР №3018-Х от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях», в редакции Указа Президиума Верховного Совета СССР №9724-XI от 1 ноября 1988 года «О внесении изменений в законодательство СССР о праздничных и памятных днях». Эта традиция сохраняется в странах постсоветского пространства и сегодня, пишет calend.ru.

Профессия врача одна из самых старейших в мире, и в настоящее время она востребована буквально везде. Современное здравоохранение и усилия врачей направлены не только на лечение болезней и поддержание здоровья человека, но и на предупреждение различных заболеваний.