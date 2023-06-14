Общество

Минобрнауки не планирует вводить церемонию поднятия флага и исполнения гимна в вузах

Минобрнауки РФ не рассматривает вопрос введения церемонии поднятия флага и исполнения гимна в университетах, сообщил ТАСС замглавы ведомства Константин Могилевский.

«У университетов нет основного времени начала занятий. Время начала занятий, как правило, различается в зависимости от факультета и курса, часто корпуса университета находятся в разных местах города. Поэтому в практическом плане мы не рассматриваем вопрос установления такой церемонии», - сказал Константин Могилевский в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Его слова приводит ТАСС.

С 1 сентября 2022 года эта церемония проходит во всех российских школах и колледжах в начале недели. В феврале глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что это планируется распространить на педагогические вузы, подведомственные министерству.