Общество

В Госдуме предложили запретить западные автомобили для чиновников

Иностранные элитные автомобили должны «уйти в прошлое» для российских чиновников, всем чиновникам следует пересесть на отечественные автомобили, заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев («Единая Россия»).

«Всем чиновникам нужно пересесть на отечественное авто. Что производим - на том и ездим... Иностранные элитные машины для чиновников должны уйти в прошлое», - сказал Хамзаев.

По его словам, при таком решении российский автопром выйдет на новый качественный уровень, пишет РИА Новости.

«Поверьте, как только у какого-нибудь важного чиновника зимой машина не заведется два-три раза и он опоздает на совещание - быстро найдут решения. Будут делать для людей, как для себя», - утверждает он.

Хамзаев подчеркнул, что данная мера должна в первую очередь распространяться на депутатов Госдумы и сенаторов РФ.