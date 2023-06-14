Общество

В Московский зоопарк заселили четырех северных лесных оленей

Четырех северных лесных оленей заселили в Московский зоопарк, они прибыли из центра воспроизводства редких видов животных, сообщается на сайте мэра столицы.

Фото: Пресс-служба Московского зоопарка

«В начале июня в Московский зоопарк заселили четырех северных лесных оленей. Группа состоит из молодого четырехлетнего самца и трех самок, которые родились в 2009, 2013 и 2021 году. Они прибыли из центра воспроизводства редких видов животных», - говорится в сообщении.

Уточняется, что животных поместили в недавно обновленный двухсегментный вольер общей площадью 800 и 1200 квадратных метров. Он расположен на старой территории зоопарка напротив овцебыков. Сотрудники зоопарка надеются, что олени успешно адаптируются и дадут потомство, поэтому для них специально был спроектирован вольер из двух секций.

Также для оленей предусмотрены крупные валуны и большие бревна для чесания шерсти и рогов. Большие щетки, как у овцебыков, им не подходят. Кроме того, на территории расположены подвесы для веточного корма, чтобы его было интересно бодать. Особенно актуально это для самцов.