Общество

Умер гитарист групп «Земляне» и «Лицей» Сергей Колчин

Бывший участник групп «Земляне» и «Лицей», гитарист Сергей Колчин скончался на 46 году жизни, сообщила солистка группы «Лицей» Анастасия Макаревич в своем Instagram*.

Фото: Сергей Колчин / «ВКонтакте»

«Очень больно и грустно... Ушел Сергей Колчин — прекрасный музыкант, один из лучших гитаристов, с которым нам посчастливилось работать вместе. Очень печально, что такие светлые и талантливые люди уходят так рано. Светлая память», — написала Анастасия Макаревич.

Макаревич не уточнила причину смерти артиста.

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