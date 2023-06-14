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Александр Козловский поздравил работников медицины с профессиональным праздником

Депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский поздравил работников медицины с профессиональным праздником.

«Уважаемые медицинские работники и ветераны системы здравоохранения Псковской области! От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником!», – обратился к медикам депутат.

Он добавил, что их профессия не знает праздников и выходных, требует большого терпения, мужества и душевной чуткости.

«Спасибо вам за ваше бескорыстие, выдержку и высочайший профессионализм — качества, которыми всегда отличались медицинские работники нашей страны. От всей души желаю вам крепкого здоровья, большого счастья и исполнения всего задуманного! Низкий вам поклон! Наши медики — настоящие герои нашего времени», – поблагодарил работников медицины Александр Козловский.

Депутат отметил, что огромное испытание медики выдержали в период пандемии. «Единая Россия» активно помогала медработникам тогда и продолжает работать над развитием сферы здравоохранения сегодня.

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Александр Козловский также рассказал, что по инициативе «Единой России» были приняты изменения в закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», согласно которым первую помощь смогут теперь смогут оказывать не только представители профильных ведомств, но и сами граждане при наличии у них соответствующей подготовки.

А новый законопроект, который уже получил поддержку Минздрава, предполагает расширение круга лиц, которые могут оказывать первичную медико-санитарную помощь до медработников, которые не имеют специализированного медицинского образования. Это поможет своевременно оказывать помощь пострадавшим и спасти их жизни.