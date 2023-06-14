Общество

Псковский педагог выиграла грант на создание летней гитарной школы

Фестиваль «Таврида.АРТ» завершился в Крыму. Педагог детской музыкальной школы №2 в Пскове Евгения Загрядская, выиграла грант на создание в Пскове летней гитарной школы. Об этом Глава города Борис Елкин рассказал в своем Telegram-канале.

Фото: Борис Елкин / Telegram

Сотни молодых людей со всей страны возвращаются домой победителями прослушиваний, кастингов и Всероссийского конкурса молодежных проектов. Среди них псковский педагог детской музыкальной школы №2 Евгения Загрядская. Она выиграла грант на создание в Пскове Летней гитарной школы.

«От души поздравляю с победой и желаю успешно реализовать проект! А еще сгенерировать новые классные идеи для будущих амбициозных планов! Удачи!» – поздравил Борис Елкин.