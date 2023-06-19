Общество

ЛДПР подготовила законопроект о «химической кастрации» педофилов

Депутаты ЛДПР подготовили законопроект, который предполагает введение в России «химической кастрации» педофилов. Речь идет о принудительном вводе препаратов, снижающих половое влечение. Об этом говорится в Telegram-канале фракции.

«Фракция ЛДПР предлагает использовать этот опыт и ввести в России химическую кастрацию в качестве меры наказания для педофилов. Соответствующий законопроект уже подготовлен и скоро будет внесен в Госдуму», — сказано в сообщении.

Как отметили в ЛДПР, число преступлений, связанных с насильственными действиями сексуального характера, постоянно растет. При этом «в половине случаев жертвами педофилов становятся дети, не достигшие даже 14-летнего возраста», а многие осужденные после освобождения повторяют преступления вновь. По этой причине представители фракции считают, что существующие меры противодействия таким преступлениям недостаточно эффективны.

Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов напомнил, что около 10 лет назад возможность применения химической кастрации педофилов уже рассматривалась в парламенте. Однако предложение было отклонено «в связи с высокой стоимостью препаратов».

«Учитывая, что число сексуальных преступлений против несовершеннолетних за эти годы увеличилось примерно в 1,5 раза, ЛДПР склонна считать такой аргумент несущественным», — заключил он.