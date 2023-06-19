Общество

Дети закидали прохожего яблоками в Пскове

Дети в Пскове закидали прохожего яблоками. Об этом сообщил пострадавший в группе «Инцидент Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Инцидент Псков» / «ВКонтакте»

«Уважаемые родители, объясните своим детям, что приставать к другим людям ненормально! Сегодня какие-то ребята в возрасте 9-11 лет при помощи палок кидались в нас зелеными яблоками (попали в шею). На просьбы прекратить это делать никак не реагировали. И не надо писать: "Вспомните себя в детстве". Это ненормально!» - написал подписчик сообщества.

Он уточнил, что инцидент произошел на улице Леона Поземского.