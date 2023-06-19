Общество

Сергей Вострецов о «химической кастрации» педофилов: Я считаю, что законопроект правильный

Законопроект о введении в России «химической кастрации» педофилов уже был на рассмотрении в Госдуме VII созыва. Тогда его не поддержали, но в целом пока ничего лучше не придумали. Такое мнение глава объединения СОЦПРОФ, депутат Государственной думы Российской Федерации VI и VII созывов Сергей Вострецов выразил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Я подобный законопроект уже делал и вносил. К сожалению, некоторые депутаты очень негативно к нему относились. Но я могу сказать, что по любому вопрос этот решать надо. Посмотрите по статистике, сколько повторов преступлений идет именно по сексуальной части. Процентов 50 — рецидивисты, если не больше. И это то, что мы знаем», - отметил Сергей Вострецов.

По мнению экс-депутата, педофилов и вовсе нужно кастрировать, удаляя репродуктивные органы. Однако в обществе такую меру не примут, считает он. «Я бы их вообще кастрировал, честно говоря, без всякой химической кастрации. Но у нас общество гуманное, поэтому до этого, наверное, не дойдет. Хотя зря. Я считаю: надругался над ребенком — незачем тебе прибор этот носить. Кастрировать и все», - подчеркнул Сергей Вострецов.

При рассмотрении законопроекта в VII созыве Госдумы, продолжил Сергей Вострецов, его назвали дорогим и малоэффективным. «Если бы можно было раз поставить и все отвалится, то есть работать не будет, то это одно дело, а если их еще наблюдать надо, это уже экономически не так просто. Хотя за то под надзором будут», - заметил бывший депутат.

«Я считаю, что законопроект правильный, пока другого не придумали. Что-то надо делать, я вообще пожизненные предлагал педофилам, террористам, но хотя бы так», - заключил Сергей Вострецов.