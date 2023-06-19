Общество

Заседание совета по межнациональным и межрелигиозным отношениям прошло в Поганкиных палатах в Пскове

Заседание совета по межнациональным и межрелигиозным отношениям при правительстве Псковской области состоялось в Поганкиных палатах Псковского музея-заповедника. В заседании принимала участие генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Она выступила с докладом, в котором рассказала коллегам о цикле героико-патриотических программ «Потягнем за Отечество!», уже более года успешно реализуемом в Псковском музее-заповеднике. Проект включает в себя ряд программ, посвященных различным периодам истории Псковской земли. Главной целью проекта является реальное отображение истории через интерактивные программы для школьников и их семей, а также поддержание духа патриотизма и памяти подвигов народа России на рубежах разных веков.

«То, что заседание совета проходит в стенах Поганкиных палат, непосредственно в этой почве исторического пространства, имеет огромное значение. У нас огромная страна, в которой живет огромное количество народов и национальностей, но все мы – россияне. А Псков, как приграничный город, всегда играл особую роль в выстраивании отношений. Мы стоим на страже русского мира, русского этнического пространства, наших национальных особенностей, нашей культуры», – отметила Светлана Мельникова.

Помимо этого, в ходе заседания были представлены доклады, а также обсуждены важнейшие вопросы, касающиеся военно-патриотического воспитания молодежи, сохранения русской культуры и общечеловеческих ценностей, информационной безопасности населения в современных реалиях.