Общество

Псковские курсанты стали призерами всероссийской военизированной эстафеты

Курсанты Псковского филиала Университета ФСИН России побывали в городе Рязани, где в Академии ФСИН России приняли участие в военизированной эстафете среди образовательных организаций ФСИН России. Мероприятие состоялось в рамках всероссийского межвузовского научно-практического семинара-конкурса профессионального мастерства по тактико-специальной подготовке «Готов к служебно-боевой деятельности в правоохранительных органах». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

Фото: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России

«Псковские курсанты показали хорошие навыки и умения в области военной топографии, преодоления различных преград с помощью подручных средств, использования средств индивидуальной защиты, а также успешно продемонстрировали действия в условиях сближения с преступниками и имитации боя в тактическом порядке, метании гранат на точность и знании основ тактической медицины», - рассказали в вузе.

По итогам мероприятия команда курсантов Псковского филиала Университета ФСИН России заняла второе место.

В учреждении отметили, что в проведении мероприятия были задействованы сотрудники отдела специального назначения УФСИН России по Рязанской области «Росич» и бронетехника данного подразделения.

Псковских курсантов к всероссийской эстафете готовили преподаватели кафедры физической, огневой и тактико-специальной подготовки псковского филиала университета.