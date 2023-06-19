Общество

Большинство респондентов ПЛН не согласны на «шестидневку» ни при каких обстоятельствах

Большинство респондентов Псковской Ленты Новостей не согласны переходить на шестидневную рабочую неделю ни при каких обстоятельствах. Это следует из опроса, в котором приняли участие 450 человек.

Ни при каких обстоятельствах переход на «шестидневку» не рассматривают 79.78% респондентов. Второй по популярности ответ - пойти на такие условия за прибавку к зарплате в 30–50%, так ответили 13.11% голосующих.

При этом 4.22% участников опроса заявили, что они уже работают семь дней в неделю — 24/7.

Одинаковое количество выразивших свое мнение (по 0.44%) согласны работать шесть дней в неделю за небольшую прибавку к зарплате или за дополнительные льготы (отгулы, компенсацию проезда, питания и т. д.)

Сейчас на сайте ПЛН стартовал новый опрос: «Нужно ли запрещать продажу алкоголя в торговых точках в дни детских и молодежных праздников?»