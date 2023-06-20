ЕГЭ по химии и литературе в Псковской области на 100 баллов сдали 11 выпускников

11 выпускников в Псковской области набрали максимальные 100 баллов на Едином государственном экзамене по химии и литературе, сообщает официальный Telegram-канал правительства региона.
В Псковской области экзамен по химии на 100 баллов сдали восемь выпускников:
- Максим Емельянов (центр образования «Псковский педагогический комплекс»);
- Алёна Андреева (Гуманитарный лицей);
- Валерия Ряппо (Гуманитарный лицей);
- Софья Раевская (средняя общеобразовательная школа №12 имени маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского);
- Илья Сафронов (Псковская инженерно-лингвистическая гимназия);
- Владислав Соколов (средняя общеобразовательная школа №2);
- Яна Платонова (Псковская инженерно-лингвистическая гимназия);
- Виктория Миронова (Псковская инженерно-лингвистическая гимназия).
ЕГЭ по литературе на 100 баллов сдали три выпускника Псковской области:
- Карина Мамчур (средняя общеобразовательная школа №7 имени Антона Злобина);
- Елизавета Михайлова (Центр образования Опочецкого района);
- Мария Остапенко (лицей №11).