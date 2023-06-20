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Общество

ЕГЭ по химии и литературе в Псковской области на 100 баллов сдали 11 выпускников

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11 выпускников в Псковской области набрали максимальные 100 баллов на Едином государственном экзамене по химии и литературе, сообщает официальный Telegram-канал правительства региона. В Псковской области экзамен по химии на 100 баллов сдали восемь выпускников: Максим Емельянов (центр образования «Псковский педагогический комплекс»); Алёна Андреева (Гуманитарный лицей); Валерия Ряппо (Гуманитарный лицей); Софья Раевская (средняя общеобразовательная школа №12 имени маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского); Илья Сафронов (Псковская инженерно-лингвистическая гимназия); Владислав Соколов (средняя общеобразовательная школа №2); Яна Платонова (Псковская инженерно-лингвистическая гимназия); Виктория Миронова (Псковская инженерно-лингвистическая гимназия). ЕГЭ по литературе на 100 баллов сдали три выпускника Псковской области: Карина Мамчур (средняя общеобразовательная школа №7 имени Антона Злобина); Елизавета Михайлова (Центр образования Опочецкого района); Мария Остапенко (лицей №11).