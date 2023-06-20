Общество

Минцифры не обсуждает введение доступа в Интернет по паспорту

Вход в Интернет по паспорту в России не обсуждается, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев на конференции «CNews Forum Кейсы 2023», отвечая на вопрос о возможности появления суверенного интернета в России.

«Работа, которая ведется, связана с созданием системы гарантированного блокирования доступа к тем ресурсам, доступ к которым ограничен законом. Этим занимается у нас Роскомнадзор. Конечно, никаких входов по паспорту даже не обсуждается», - цитирует его РИА Новости.

Закон о суверенном Интернете работает в России с 1 ноября 2019 года. Это понятие подразумевает под собой независимую инфраструктуру для бесперебойного функционирования Интернета в стране. Необходимость принятия закона обосновывалась защитой рунета от внешних угроз, в том числе - отключения от глобального интернета и кибератак.

В начале июня зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что власти и IT-специалисты обсуждают создание персонального идентификатора для входа в интернет. Согласно этой идее, в будущем в защищенный Интернет в России можно будет попасть после регистрации по паспорту для получения уникального кода, «через который спецслужбы всегда смогут найти того, кто владеет этим аккаунтом».