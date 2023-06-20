Общество

Правовой инспектор Псковского облсовпрофа отправилась на семинар в Москву

Правовой инспектор Псковского областного совета профсоюзов Ирина Иванова принимает участие в семинаре для членов профсоюза, руководителей областных, территориальных, республиканских профсоюзных организаций. Семинар проходит во Дворце Труда профсоюзов в Москве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

Тема семинара затрагивает вопросы социального партнёрства в трудовых отношениях и иные актуальные вопросы профсоюзной работы.

В первый день работы семинара с лекциями о российской модели социального партнёрства выступила руководитель Центра трудовых отношений и социального партнёрства Института профсоюзного движения «Академия труда и социальных отношений» Светлана Татаренкова.

Об основах социального партнёрства в Российской Федерации рассказала заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Нина Кузьмина.

21 июня участники семинара примут участие в заседании исполкома ФНПР, где подведут итоги коллективной работы профсоюзных организаций.