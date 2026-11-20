Как федеральные программы отражаются на повседневной жизни жителей региона и какие проекты принесут наиболее значимый эффект в ближайшие годы, рассказал сенатор от Псковской области Алексей Наумец по итогам XXXIII конференции Псковского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По словам сенатора, главным индикатором эффективности работы государства является ощутимое изменение условий жизни людей.

«Изменилось качество образования, здравоохранения — сам человек видит состояние всех наших образовательных и медицинских учреждений», — отметил Алексей Наумец.

Он также отметил, что в регионе ведется серьезная работа по улучшению кадровой ситуации в социальной сфере. Эту тенденцию ранее подтверждал и губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Мы видим это неоднократно. Наш губернатор, выступая перед общественностью, говорил, что сейчас идет очень серьезная работа с кадрами, в том числе в медицинской и педагогической сферах. Также мы видим, как улучшилось качество дорог. Я помню город Псков и Псковскую область 2005 года, и сейчас мне есть с чем сравнивать. Поэтому улучшение качества жизни — это главный пример того, как меняются и работают в регионе федеральные программы», — объяснил Алексей Наумец.

Отдельное внимание сенатор уделил теме патриотической поддержки и социальной защиты военнослужащих. Он напомнил, что в Псковской области действуют программы помощи участникам специальной военной операции и членам их семей.