Президент Российской Федерации Владимир Путин каждый день молится за страну и её народ. Об этом он рассказал режиссёру Эмиру Кустурице для фильма «Наше крещение. Предстоятель» к 80-летию патриарха Московского и всея Руси Кирилла на «Первом канале».

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

рассказал президент в интервью для фильма. «То, что я знаю точно - это то, что я молюсь и за Россию, и за наших людей каждый день», -президент в интервью для фильма.

В ходе беседы Владимир Путин также отметил уникальную роль Русской православной церкви в становлении русской нации и российской государственности.

«Хранить человека и его духовность - это главное направление совместной с церковью работы», - подчеркнул Владимир Путин. Отрывки интервью президента показали в эфире Первого канала.

Отрывки из интервью уже показали в эфире Первого канала. Полнометражный фильм выйдет сегодня, 20 ноября, в 18:40 по московскому времени.

