Президент Российской Федерации Владимир Путин каждый день молится за страну и её народ. Об этом он рассказал режиссёру Эмиру Кустурице для фильма «Наше крещение. Предстоятель» к 80-летию патриарха Московского и всея Руси Кирилла на «Первом канале».
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
В ходе беседы Владимир Путин также отметил уникальную роль Русской православной церкви в становлении русской нации и российской государственности.
Отрывки из интервью уже показали в эфире Первого канала. Полнометражный фильм выйдет сегодня, 20 ноября, в 18:40 по московскому времени.