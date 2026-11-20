22,3 тысячи тонн продукции животного происхождения ввезли через пункты пропуска на границе Псковской области из 54 стран мира с января по октябрь 2026 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Северо-Западном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Фотографии: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Основную часть продовольственных поставок составили рыба и рыбопродукты - 10,1 тысячи тонн, молоко и молочная продукция - 6,1 тысячи тонн, мясо и мясопродукты - 3,9 тысячи тонн. Ещё 2,2 тысячи тонн пришлось на прочую готовую продукцию.

Кроме того, через регион ввезли 113,4 тысячи тонн кормов и кормовых добавок, а также 14,1 тонны сырья животного происхождения.

Поступили и ветеринарные препараты: 2,8 миллиарда доз вакцин, 371,8 тонны и 14,3 тысячи литров лекарственных средств.

Все партии прошли ветеринарный контроль. Продукцию, соответствующую требованиям России и Евразийского экономического союза, направили получателям.