Ключевые приоритеты в работе партии на территории Псковской области обозначил депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский по итогам XXXIII конференции Псковского реготделения партии. Главными направлениями станут реализация Народной программы, поддержка регионального правительства и развитие социальной инфраструктуры, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По словам парламентария, основным фокусом остается выполнение обязательств, данных избирателям, при этом сам документ будет постоянно обновляться.

«Основные задачи для партии сейчас – это выполнение Народной программы. Мы видим, что этот механизм работает. Понятно, что документ постоянно будет дорабатываться: наши избранные депутаты различных уровней будут проводить встречи, а мы будем дополнять Народную программу и после отчитываться перед гражданами за выполненное», — прокомментировал Александр Козловский.

По словам парламентария, особое внимание будет уделяться помощи правительству и губернатору Псковской области.

В числе практических инициатив Александр Козловский выделил модернизацию объектов образования, а также напомнил о главной цели всей этой работы.

«Также будем заниматься проектами по ремонту и реконструкции школ, детских садов, им будет придана новая активность, ну и в первую очередь мы должны будем быть полезны гражданам, жителям Псковской области», — отметил Александр Козловский.

Также, по словам парламентария, в планах партии ввести современные методы работы, определенные цифровизации.

«Уже сейчас проводится обучение по осуществлению работы с искусственным интеллектом, поэтому данный вид деятельности мы будем продолжать. Также мы будем уделять особое внимание всем первичным организациям, сейчас есть возможность их дополнительно финансировать за счет грантов резюмировал Александр Козловский.

Напомним, сегодня Александра Козловского переизбрали секретарем Псковского регионального отделения «Единой России» на следующие пять лет. Решение принято путем тайного голосования на альтернативной основе. За кандидатуру парламентария проголосовали 69 делегатов XXXIII конференции реготделения партии, за Алексея Севастьянова — два голоса.