Ключевые приоритеты в работе партии на территории Псковской области обозначил депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский по итогам XXXIII конференции Псковского реготделения партии. Главными направлениями станут реализация Народной программы, поддержка регионального правительства и развитие социальной инфраструктуры, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
По словам парламентария, основным фокусом остается выполнение обязательств, данных избирателям, при этом сам документ будет постоянно обновляться.
По словам парламентария, особое внимание будет уделяться помощи правительству и губернатору Псковской области.
В числе практических инициатив Александр Козловский выделил модернизацию объектов образования, а также напомнил о главной цели всей этой работы.
Также, по словам парламентария, в планах партии ввести современные методы работы, определенные цифровизации.
Напомним, сегодня Александра Козловского переизбрали секретарем Псковского регионального отделения «Единой России» на следующие пять лет. Решение принято путем тайного голосования на альтернативной основе. За кандидатуру парламентария проголосовали 69 делегатов XXXIII конференции реготделения партии, за Алексея Севастьянова — два голоса.
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