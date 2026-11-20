Учитель истории и обществознания гимназии №29 Пскова Татьяна Ильина стала серебряным призёром XI международной премии «История в школе: традиции и новации - 2026». Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Max.
Фотографии: Михаил Ведерников / Max
Псковский педагог вошла в число 24 лучших участников из восьми федеральных округов и по итогам заключительных испытаний в Москве завоевала серебро. Всего в конкурсе приняли участие 578 учителей из России и зарубежных стран.
Награды победителям вручили председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, сопредседатель общества, заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский и заместитель министра просвещения РФ Ольга Колударова.
Международная премия «История в школе: традиции и новации» проводится с 2016 года фондом «История Отечества» при поддержке Российского исторического общества и Министерства просвещения России. Её цель - выявление талантливых педагогов, которые применяют современные подходы к преподаванию отечественной истории.