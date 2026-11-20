Учитель истории и обществознания гимназии №29 Пскова Татьяна Ильина стала серебряным призёром XI международной премии «История в школе: традиции и новации - 2026». Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Max.



Фотографии: Михаил Ведерников / Max

Псковский педагог вошла в число 24 лучших участников из восьми федеральных округов и по итогам заключительных испытаний в Москве завоевала серебро. Всего в конкурсе приняли участие 578 учителей из России и зарубежных стран.

«В этом году педагогам было предложено поразмышлять, как эффективно использовать технологии искусственного интеллекта в преподавании истории России. Представленные материалы, по мнению организаторов конкурса, станут хорошим подспорьем для учителей всей страны», - отметил Михаил Ведерников.

Награды победителям вручили председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, сопредседатель общества, заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский и заместитель министра просвещения РФ Ольга Колударова.

«Поздравляю Татьяну Ивановну Ильину с высоким признанием профессионального мастерства! Гордимся нашими педагогами», - написал губернатор.

Международная премия «История в школе: традиции и новации» проводится с 2016 года фондом «История Отечества» при поддержке Российского исторического общества и Министерства просвещения России. Её цель - выявление талантливых педагогов, которые применяют современные подходы к преподаванию отечественной истории.