По выходным не болеть, терпеть до понедельника

Стали известны подробности гибели ребенка на реке Великой в Пскове

Усилилась деформация фасада дома №32 на улице Юбилейной в Пскове. ФОТО

Ребенок утонул в реке Великой в Пскове

Связь на высоте: «Ростелеком» поддержал Международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках

Ливни ожидаются в Псковской области на этой неделе

Экономить силы во время жары призвали псковичей

Общество

Пять выпускников Псковской области набрали 100 баллов на ЕГЭ по истории

Поделитесь новостью с друзьями Код для блога

Пять выпускников Псковской области набрали максимальные 100 баллов на ЕГЭ по истории. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по образованию. 100 баллов получили: Дмитрий Петров (центр образования «Псковский педагогический комплекс»);

Алина Семёнова (Локнянская средняя общеобразовательная школа);

Анна Евтюхова (средняя общеобразовательная школа №1 имени К. С. Заслонова);

Кира Иванова (естественно-математический лицей №20);

Полина Ярошевич (гимназия имени А.Д. Петрова, Опочка). «Поздравляем наших выпускников с отличными результатами!» - добавили в комитете. Смотрите также ЕГЭ по химии и литературе в Псковской области на 100 баллов сдали 11 выпускников