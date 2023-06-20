Пять выпускников Псковской области набрали 100 баллов на ЕГЭ по истории

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Пять выпускников Псковской области набрали максимальные 100 баллов на ЕГЭ по истории. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по образованию.
100 баллов получили:
- Дмитрий Петров (центр образования «Псковский педагогический комплекс»);
- Алина Семёнова (Локнянская средняя общеобразовательная школа);
- Анна Евтюхова (средняя общеобразовательная школа №1 имени К. С. Заслонова);
- Кира Иванова (естественно-математический лицей №20);
- Полина Ярошевич (гимназия имени А.Д. Петрова, Опочка).
«Поздравляем наших выпускников с отличными результатами!» - добавили в комитете.
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