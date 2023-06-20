Общество

Ливни ожидаются в Псковской области на этой неделе

Линевые дожди прогнозируют синоптики в Псковской области на этой неделе, с 19 по 25 июня. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Мы прогнозируем кратковременные дожди на 23 и 24 июня. Посмотрим, насколько они будут интенсивны. Это ливневые дожди. Их особенность в том, что очень часто они бывают локальными: в одном месте выпадает ощутимое количество осадков, а в другом – по-прежнему сухо. Мы ожидаем кратковременные дожди с грозами, при грозах возможно усиление ветра. Температуры составят от +22 до +30°C» , - отметила Тала Нещадимова.

Синоптик добавила, что ситуацию в области на данный момент нельзя назвать атмосферной засухой, так как жаркая погода без осадков продлилась менее тридцати дней.

«Атмосферная засуха - это когда дождей нет дольше 30 дней, при этом температура все 30 дней превышает 25°C, у нас пока нет такого периода», – заключила синоптик.