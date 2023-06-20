Ливни ожидаются в Псковской области на этой неделе

Линевые дожди прогнозируют синоптики в Псковской области на этой неделе, с 19 по 25 июня. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.
Синоптик добавила, что ситуацию в области на данный момент нельзя назвать атмосферной засухой, так как жаркая погода без осадков продлилась менее тридцати дней.
«Атмосферная засуха - это когда дождей нет дольше 30 дней, при этом температура все 30 дней превышает 25°C, у нас пока нет такого периода», – заключила синоптик.