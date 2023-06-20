Общество

Великолукский медколледж составил план совместной работы с белорусскими коллегами

Встреча педагогов Великолукского медицинского колледжа с коллегами из Полоцкого колледжа имени Героя Советского Союза З. М. Туснолобовой-Марченко прошла в канун Дня медицинского работника. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже.

Фото здесь и далее: Великолукский медицинский колледж

Программа была насыщенной и содержательной. Прежде всего, это участие в плановом совместном семинаре «Обмен опытом как обязательное условие повышения качества образовательной деятельности преподавателя общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей».

Затем вся делегация Великолукского медицинского колледжа приняла участие в практической демонстрации проведения зачета по преддипломной практике в форме ОСКЭ на базе лаборатории по отработке навыков Полоцкого государственного колледжа, фактически ознакомилась с нормативно установленными формами и методами работы симуляционного центра учреждения образования Белоруссии.

Встреча продолжилась обсуждением администрациями медицинских образовательных учреждений плана совместной работы на 2023 – 2024 год, который предполагает совместные конкурсы профессионального мастерства и обмен педагогами с целью демонстрации учебных методик, спортивные встречи студентов и обсуждение вопросов патриотического воспитания и эффективности деятельности органов самоуправления.