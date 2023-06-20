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Сын Людмилы Холод: Нужен ли вечер памяти — решать факультету

Нужен ли вечер памяти легендарного декана филологического факультета псковского университета, должно решать нынешнее руководство факультета. Об этом сын Людмилы Холод, Аркадий Холод сообщил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Людмила Холод. Фото: ПсковГУ

«Это, наверное, решать факультету, а не мне и не моему брату. Если это надо, если есть необходимость провести подобное мероприятие, и проводить в дальнейшем, мы совершенно не против. Если от нас потребуется какая-то информация или что-то еще понадобится — со мной можно будет связаться в любое время», - добавил он.

Также Аркадий Холод пояснил, почему прощание с Людмилой Холод было организовано у городского морга. «Люди начали обсуждать организацию прощания. В комментариях содержались претензии к факультету по поводу организации похорон», - уточнил он.

По словам Аркадия Холод, в семье сохранилась предсмертная записка, в которой Людмила Холод просила не отпевать ее (она была атеисткой и коммунисткой). «Также она просила не выставлять в церкви гроб. Более того, она просила вообще не открывать гроб, а только поставить на него фотографию. Но гроб мы открыли», - рассказал Аркадий Холод.

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На предложение декана факультета русской филологии и иностранных языков ПсковГУ Натальи Молчановой провести прощание в стенах бывшего здания филфака — на улице Некрасова, 24, сын бывшего декана ответил отказом.

«Сам факультет уже давно отсутствует по этому адресу, корпус принадлежал Псковскому техническому лицею. Сейчас там идут противоаварийные работы, сыпется штукатурка. Место не из лучших для прощания с Людмилой Аркадьевной. Поэтому мы с родным братом, исходя из последних просьб, решили организовать у морга прощание. Места всем хватило, нас никто не тревожил, люди выступили, кто мог. Потом появились обсуждения — почему так, а не этак», - заключил Аркадий Холод.