Общество

Около 200 ребят объединит Международный лагерь «Курган Дружбы»

Международный лагерь «Курган Дружбы» стартует в Псковской области 20 июня. Около 200 детей из Псковской области и Республики Беларусь собрались вместе, чтобы принять участие в образовательных и культурно-патриотических мероприятиях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Основное событие — 64-ая встреча на Кургане Дружбы в Себежском районе. Концепция праздника изменилась. Теперь в память о дружбе и воинском братстве партизан и участников войны на месте слияния границ государств в первую очередь соберутся их потомки.

В составе международных отрядов ребята вместе с профессиональными поисковиками и реконструкторами, музыкантами, а также работниками архивов подготовят культурно-просветительские площадки, которые будут представлены на Кургане Дружбы 2 июля. В их зоне ответственности и концертная программа праздника. И все это помимо основных образовательных мероприятий, предусмотренных сменой лагеря.

Ребята также присоединятся к Всероссийской акции «Минута молчания», которая пройдет 22 июня. Почтить память защитников Отечества и мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, участники смены смогут у воинского мемориала в Себеже.

Кроме того, участники лагеря ознакомятся с природой и культурным наследием Себежского и Невельского районов. Смена пройдет на базе детского лагеря «Звездный» в деревне Опухлики.