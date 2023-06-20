Общество

Минобороны поддержало обращение Михаила Ведерникова о модернизации военного госпиталя в Пскове

Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов находился в Псковской области с рабочим визитом 20 июня. Вместе с губернатором региона Михаилом Ведерниковым и митрополитом Псковским и Порховским Тихоном он проинспектировал возведенные военными строителями объекты и обсудил планы дальнейшего взаимодействия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Так, во время посещения филиала № 2 442-го военного клинического госпиталя в Пскове Михаил Ведерников и Тимур Иванов обсудили концепцию расширения медучреждения за счет строительства нового корпуса и капитального ремонта уже существующего здания. Ранее губернатор обращался в министерство обороны РФ с просьбой о ремонте госпиталя, потому как нынешнее состояние медучреждения не соответствует современным стандартам — здание площадью 4 тыс кв. метров капитально не ремонтировалось более 40 лет.

Новый корпус будет в два раза больше существующего — около 9 тысяч кв. метров. Строительство начнется в июле. После сдачи новых помещений медицинские службы переедут из старого здания, где также начнется реконструкция. Все работы будут профинансированы из федерального бюджета. Итоговая вместимость военного госпиталя увеличится вдвое. «Будем все приводить здесь к современному облику», — отметил заместитель министра Тимур Иванов.

Михаил Ведерников в свою очередь поблагодарил министерство обороны за оперативность в решении назревшего вопроса и выразил готовность со стороны правительства области оказывать военным строителям все необходимое содействие.

«Благодаря увеличенным площадям и современной технике улучшится уровень оказания медпомощи. Лечить и помогать в реабилитации медики смогут, в том числе, участникам специальной военной операции», — подчеркнул губернатор Михаил Ведерников.

Также Тимур Иванов поздравил медиков от имени министерства обороны РФ. «Наше сотрудничество с Псковской областью началось несколько лет назад — в разгар пандемии COVID-19 по обращению губернатора Михаила Ведерникова и по поручению Президента РФ мы построили три многопрофильных медцентра в Пскове и Великих Луках. Наше взаимодействие в сфере медицины продолжается. Благодарю вас за самоотверженный труд и вашу помощь. Новый корпус станет частью системы региональной здравоохранения, которая будет помогать в сохранении здоровья жителей Псковской области», — сказал он.

Медали Луки Крымского за заслуги в области здравоохранения, многолетний труд, а также за профессионализм в период распространения COVID-19 удостоены 23 медика. Еще пяти специалистам вручены нагрудные знаки к присвоенному почетному знанию «Заслуженный работник здравоохранения Псковской области». Несколько врачей и средний медперсонал получили почетные грамоты губернатора области и Благодарственные письма правительства Псковской области. Ведомственными наградами были отмечены военные медики. В общей сложности в ходе торжественной церемонии награждено более 40 специалистов.