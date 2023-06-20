Общество

Компанию «Кинопоиск» проверят на пропаганду ЛГБТ

Компанию «Кинопоиск» проверят на пропаганду ЛГБТ. Если суд признает вину, то ей грозит штраф до 4 млн рублей или приостановление работы, пишет Telegram-канал «Объясняем.рф»

Данная ответственность прописана в законе о запрете ЛГБТ-пропаганды, который подписал президент Владимир Путин 5 декабря 2022 года. В СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино становится меньше информации, которая продвигает идеи ЛГБТ. Это помогает делать инфополе более безопасным для подрастающего поколения и сохранять традиционные ценности.

Напомним, закон запрещает распространять:

• идеи нетрадиционных отношений;

• информацию, которая «может вызвать желание сменить ориентацию или пол»;

• взгляды о том, что нетрадиционные отношения или предпочтения социально приемлемы.

За пропаганду ЛГБТ среди взрослых человек может получить штраф от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, среди несовершеннолетних — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. А за распространение идей в интернете — до 400 тысяч рублей.

Бизнес наказывают штрафом от 800 тысяч до 5 млн рублей. Также могут приостановить работу организации до 90 дней.