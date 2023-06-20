Общество

Бельгийская овчарка Жасмин из псковского ОМОН нашла спрятанное в сарае оружие

О выполнении задач в ходе специальной военной операции кинологами и служебными собаками в составе подразделений Росгвардии из Псковской области рассказал командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-лейтенант Алексей Воробьев и вручил им награды. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

«В ходе специальной военной операции кинологи и служебные собаки Северо-Западного округа Росгвардии от всех регионов также показывают свой высокий профессионализм, обнаруживая схроны с оружием и боеприпасами, а также замаскированные фугасы, участвуя в поиске диверсионно-разведывательных групп. Так бельгийская овчарка Жасмин из псковского ОМОН "Кром" нашла оружие, спрятанное в дровах в сарае, и таких примеров много», - сказал генерал-лейтенант Алексей Воробьев.

Напомним, 21 июня специалисты-кинологи Росгвардии отмечают профессиональный праздник.