Общество

Итоги регионального этапа конкурса «Семья года» подвели в Псковской области

Итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года» подвели в Псковской области. В этом году заявки на участие подали 17 семей из 15 муниципалитетов региона. Наибольшее число заявок в этом году поступило в номинациях «Сельская семья» и «Многодетная семья». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства области.

Победители определены на заседании оргкомитета после анализа документов, поступивших на конкурс.

Семья Новиковых из Великолукского района признана лучшей в номинации «Сельская семья». В номинации «Многодетная семья» победила семья Ивановых из Плюсского района. Семья Петровых из Невельского района стала первой в номинации «Семья — хранитель традиций». А «Золотой семьей» на региональном этапе конкурса объявлена семья Вишневых из Пыталовского района.

Информация о победителях регионального конкурса направлена в Москву для участия во всероссийском конкурсе «Семья года — 2023». Определение победителей всероссийского конкурса запланировано на третий квартал текущего года.

В правительстве напомнили, что с 2016 года Псковская область принимает участие во всероссийском конкурсе «Семья года», проводимом министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В прошлом году семья Лапиных стала победителем в номинации «Молодая семья», а в 2021 году семья Евсеевых — в номинации «Сельская семья».