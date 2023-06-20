Общество

Не оставлять детей одних дома с включенной газовой плитой призвали в МЧС псковичей

Часто пожары по причине детской шалости с огнем происходят из-за отсутствия навыков у детей осторожного обращения с огнем, недостаточным контролем за их поведением со стороны взрослых, а в ряде случаев неумением родителей организовать досуг своих детей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Фото: МЧС России

«Стремление к самостоятельности особенно проявляется в то время, когда дети остаются одни. Нельзя быть уверенным, что ребенок, оставленный один дома, не решит поиграть с коробкой спичек или зажигалкой, не захочет поджечь бумагу, не устроит костер. У детей сейчас летние каникулы. А это значит, что они могут быть предоставлены сами себе», - подчеркнули в МЧС.

Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности по предотвращению несчастных случаев с детьми в быту:

Если все-таки пришлось оставить ребенка одного, нужно положить на видном месте номера телефонов вызова экстренных оперативных служб. Стоит проверить, не оставлена ли включенной вода или газ, выключены ли электронагревательные приборы.

Нельзя оставлять детей одних с топящейся печью, включенными электронагревательными приборами, работающей газовой плитой.

Нужно быть примером для ребенка. Взрослые должны сами неукоснительно выполнять правила безопасности.

При обнаружении пожара или признака горения, задымления, запаха гари ребенок любого возраста должен немедленно покинуть помещение и сообщить о пожаре взрослым или в пожарную охрану.

Ни в коем случае нельзя держать в доме неисправные или самодельные электрические приборы. Пользоваться можно только исправными приборами, имеющими сертификат соответствия требованиям безопасности, с встроенным устройством автоматического отключения прибора от источника электрического питания.

«Помните, что там, где с детьми проводится разъяснительная работа, направленная на предупреждение пожаров от детской шалости с огнем, опасность возникновения пожаров по этой причине сводится к минимуму», - заключили в МЧС.