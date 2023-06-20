Не оставлять детей одних дома с включенной газовой плитой призвали в МЧС псковичей

Часто пожары по причине детской шалости с огнем происходят из-за отсутствия навыков у детей осторожного обращения с огнем, недостаточным контролем за их поведением со стороны взрослых, а в ряде случаев неумением родителей организовать досуг своих детей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.
Фото: МЧС России
«Стремление к самостоятельности особенно проявляется в то время, когда дети остаются одни. Нельзя быть уверенным, что ребенок, оставленный один дома, не решит поиграть с коробкой спичек или зажигалкой, не захочет поджечь бумагу, не устроит костер. У детей сейчас летние каникулы. А это значит, что они могут быть предоставлены сами себе», - подчеркнули в МЧС.
Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности по предотвращению несчастных случаев с детьми в быту:
«Помните, что там, где с детьми проводится разъяснительная работа, направленная на предупреждение пожаров от детской шалости с огнем, опасность возникновения пожаров по этой причине сводится к минимуму», - заключили в МЧС.