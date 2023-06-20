Общество

Студентам предложили обращаться по поводу практики в Псковский облсовпроф

Встреча представителей некоммерческих организаций Псковской области и студентов трёх групп Псковского государственного университета, обучающихся по направлению информатики и вычислительной техники, прошла в Пскове 21 июня. В частности, они обсудили возможность организации для студентов курсовой практики. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

По приглашению Центра устойчивого развития Псковской области, который продолжает работу по теме цифровизации НКО области, на мероприятие пригласили руководителя Псковской областной организации Российского профсоюза работников инновационных и малых предприятий Игоря Иванова.

Студенты направления «Информатика и вычислительная техника» готовы помочь НКО в решении цифровых вопросов. Но первоочередной задачей для них является прохождение курсовой практики. По данному вопросу с предложением выступил председатель Игорь Иванов, который призвал студентов обращаться в Псковский облсовпроф, плотно взаимодействовать с профсоюзом народного образования и науки РФ, а также со студенческим профсоюзом.

«Псковский облсовпроф состоит из 16 отраслевых профсоюзов общей численностью 45 000 членов и насчитывающих 639 первичных профсоюзных организаций. Мы можем стать определённым мостиком между вами и работодателями. Многие предприятия и компании нуждаются в специалистах вашей сферы. Вы ищете как пройти практику, а потом, возможно, и трудоустроиться. Рекомендую вам обратится в профсоюзную студенческую организацию ПсковГУ, которая входит в самый большой по численности профсоюз работников образования и науки РФ, а также обращаться в другие отраслевые профсоюзы, как наш обком профсоюза. У нас есть выходы на работодателей. Проявляйте инициативу, и вместе мы решим все поставленные задачи. В дальнейшем, после выпуска из вуза, если вы были в рядах профсоюза студентов, не забывайте о профсоюзной деятельности. Создавайте профсоюзные ячейки на предприятиях, где вы будете трудиться. Профсоюз – это помощник, как работникам, так и работодателям. Вместе будем обеспечивать защиту прав и интересов работников, и усиливать социальное партнёрство», - заявил Игорь Иванов.

Также во время встречи участники обсудили проблемы, которые есть у НКО, формы взаимодействия НКО и студентов, познакомились с потенциальными IT-волонтерами для некоммерческих организаций.