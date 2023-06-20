Общество

Заявки на пятый заезд «Школы молодого патриота» от псковичей начнут принимать 23 июня

Регистрация на пятый заезд «Школы молодого патриота» молодежного историко-культурного форума «Истоки» пройдет с 23 июня по 25 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Подать заявку можно через личный кабинет пользователя в федеральной информационной системе «Молодежь России». Участниками могут стать активисты детских движений, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети участников специальной военной операции.

Сам заезд состоится с 16 по 23 августа 2023 года. Он будет проходить по нескольким направлениям:

помни — проекты по сохранению исторической памяти,

береги — проекты, направленные на содействие развитию гражданской идентичности,

двигай сообщества — проекты, направленные на поддержку и развитие студенческого сообщества ссузов.

В правительстве напомнили, что организатором форума выступает программа «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) при поддержке правительства Псковской области, Епархиального Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря Псковской епархии Русской православной церкви, Псковского государственного университета.

Заезды молодежного историко-культурного форума «Истоки» пройдут с 5 июля по 23 августа в Печорах. В течение лета будут организованы пять заездов по разным тематическим направлениям: «Семейные ценности», «Историко-культурное наследие», «Гармония», «Созидание», «Школа молодого патриота». Участники смогут получить финансовую поддержку для реализации своих социально значимых проектов от «Росмолодежь. Гранты» В каждом заезде предусмотрены отдельные номинации для участия в конкурсе грантовых проектов.

Главными целями форума являются формирование гражданской и культурной идентичности, воспитание духовно-нравственных ценностей, создание молодёжных сообществ в сфере патриотического воспитания и продвижению новых форм в образовании, а также привитие уважения к истории своей семьи и традициям.