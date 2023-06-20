Общество

Михаил Ведерников высоко оценил новый ФАП в палкинской деревне Родовое

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в среду, 21 июня, в продолжение рабочей поездки посетил новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в деревне Родовое Палкинского района, возведенный в прошлом году по федеральному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения» в рамках национального проекта «Здравоохранение». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Михаил Ведерников вместе с председателем комитета по здравоохранению Псковской области Мариной Гаращенко и главой Палкинского района Ольгой Потаповой осмотрел модульный комплекс. Он функционирует в полную мощность, оказывая первичную медико-санитарную помощь 500 местным жителям, из которых около 140 детей. Здесь же можно приобрести лекарства.

Глава региона высоко оценил качество объекта и условия работы персонала.

Фельдшер от себя лично и от лица пациентов поблагодарила в лице губернатора Михаила Ведерникова областные власти за созданный в учреждении комфорт. Кроме того, медик выразила признательность за оказанные меры федеральной и региональной поддержки — при устройстве на работу в ФАП она воспользовалась госпрограммой «Земский доктор».

В ходе знакомства с оснащением фельдшерско-акушерского пункта Михаил Ведерников уточнил у Марины Гаращенко, можно ли на ФАПы распространить действие электронных рецептов, которые будут введены в регионе. Она ответила, что такая практика возможна.

Добавим, в ближайшие два года в Палкинском районе появится еще три фельдшерско-акушерских пункта общей стоимостью 13,2 млн рублей: в деревнях Назимово, Васильево и Красино. Для их оснащения будет приобретено медицинское оборудование на сумму 4,5 млн рублей.

Всего в регионе по нацпроекту создан 21 модульный ФАП. Все они получили лицензии, успешно функционируют и обслуживают более 9 тыс. человек — жителей 270 населенных пунктов.