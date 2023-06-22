Общество

Движение транспорта на участке улицы Бастионной в Пскове закроют до 21 июля

Движение автотранспорта на участке улицы Бастионной в Пскове от улицы Гагарина к улице Заводской (вдоль здания № 15 по улице Гагарина) закроют до 21 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ограничение вводится в связи с тем, что продлевается проведение аварийных земляных работ на инженерных сетях теплоснабжения на улице Бастионной.

Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства, просит заранее выбирать пути объезда и внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков.