 
Общество

Псковские строительные компании примут участие в выставке QUBE Expo

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Планы участия псковских компаний в международной выставке строительных материалов и технологий QUBE Expo, которая пройдет в Москве с 1 по 3 декабря, в ходе рабочей встречи обсудил депутат Псковской городской Думы, вице-президент Национального объединения строителей «НОСТРОЙ» Антон Мороз с заместителем губернатора Псковской области Игорем Шатурным. О результатах встречи депутат рассказал в своем канале в мессенджере Мах.

Фотографии: Антон Мороз / Мах

Организатором выставки, которая собирает лидеров отрасли, является Национальное объединение строителей при поддержке Минстроя России. QUBE Expo позволяет ознакомиться с флагманскими продуктами и инновационными решениями, передовыми технологиями и трендами в стройке на ближайшие годы, а также дает возможность обрести партнеров и наладить полезные связи.

«Строительство является одной из ведущих отраслей экономики нашей страны, которая отвечает запросам населения на доступное и комфортное жилье. В Народную программу "Единой России", которая сейчас формируется на ближайшие пять лет, поступают обращения и предложения в том числе и по теме доступного жилья. Нам предстоит большая работа. Такие площадки, как QUBE Expo, позволяют придать новый импульс развития отрасли в целом и отдельных компаний в частности», — прокомментировал Антон Мороз.
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Мороз Антон Михайлович

Мороз Антон Михайлович

Депутат Псковской городской Думы 7-го созыва.

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