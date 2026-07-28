Псковские строительные компании примут участие в выставке QUBE Expo

Планы участия псковских компаний в международной выставке строительных материалов и технологий QUBE Expo, которая пройдет в Москве с 1 по 3 декабря, в ходе рабочей встречи обсудил депутат Псковской городской Думы, вице-президент Национального объединения строителей «НОСТРОЙ» Антон Мороз с заместителем губернатора Псковской области Игорем Шатурным. О результатах встречи депутат рассказал в своем канале в мессенджере Мах.

Фотографии: Антон Мороз / Мах

Организатором выставки, которая собирает лидеров отрасли, является Национальное объединение строителей при поддержке Минстроя России. QUBE Expo позволяет ознакомиться с флагманскими продуктами и инновационными решениями, передовыми технологиями и трендами в стройке на ближайшие годы, а также дает возможность обрести партнеров и наладить полезные связи.