Начинается видеотрансляция брифинга о безопасном лете

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию очередного брифинга, который в эти минуты начинается в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM». Его тема - «Безопасное лето».
Сколько пожаров произошло в Псковской области в этом году? Растет ли количество погибших и пострадавших? Какова ситуация с природными пожарами? Соблюдает ли население противопожарный режим? И что говорит региональная статистика о гибели людей на водных объектах?
На эти и другие вопросы ответят:
Трансляция завершена.