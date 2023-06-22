Общество

Начинается видеотрансляция брифинга о безопасном лете

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию очередного брифинга, который в эти минуты начинается в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM». Его тема - «Безопасное лето».

Сколько пожаров произошло в Псковской области в этом году? Растет ли количество погибших и пострадавших? Какова ситуация с природными пожарами? Соблюдает ли население противопожарный режим? И что говорит региональная статистика о гибели людей на водных объектах?

На эти и другие вопросы ответят:

Зарытовский Игорь Александрович - заместитель руководителя территориального органа, главный государственный инспектор по маломерным судам Псковской области;

Якунин Владимир Геннадьевич - заместитель начальника Главного управления МЧС России по Псковской области - начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы.

Трансляция завершена.