Общество

Антинаркотический форум провели в островском детском лагере «Алые Паруса»

Антинаркотический форум провели в летнем лагере «Алые паруса» в Островском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Главная цель мероприятия - пропаганда среди молодежи здорового образа жизни, профилактика употребления запрещенных веществ, организация активного отдыха детей и подростков.

С ребятами встретились заместитель начальника отдела управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области Ольга Митрофанова, отряд специального назначения «Гром» управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области, волонтеры антинаркотического движения и психологи центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Открыла форум заместитель начальника отдела управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области Ольга Митрофанова. «Нужно всегда делать правильный выбор: не стремиться попробовать то, что "модно", а стараться правильно питаться, делать зарядку, вести активный образ жизни и, конечно, сказать решительное "нет" наркотикам!» - отметила Ольга Митрофанова.

Детей ожидала насыщенная программа: 11 разных тематических площадок, объединенных под девизом «Путешествие в страну здоровья». Ребята посмотрели документальный фильм о вреде наркотиков, узнали свои права, обязанности, а также какая ответственность может наступить за правонарушения, обсудили, чем опасны энергетические напитки и почему важно питаться правильно, узнали, чем занимаются волонтеры и как присоединиться к антинаркотическому движению. Теоретическая часть форума завершилась детской пресс-конференцией, в ходе которой ребята могли задать любой вопрос спикеру.

«Подростки все больше интересуются здоровым образом жизни, задают интересные вопросы, анализируют не только определенные ситуации, но и хотят узнать последствия, например, за употребление и распространение запрещенных веществ», - отметила волонтер антинаркотического движения Виктория Далихина.

Кульминацией форума стала уже традиционная «Зарядка со стражем порядка», в этот раз разминка стала музыкальной. Вместе с волонтерами и сотрудниками УКОН, вожатыми и воспитателями дети разучили несколько новых танцев.

Сотрудники отряда специального назначения «Гром» УКОН УМВД России по Псковской области также решили подготовить для воспитанников лагеря сюрприз. Бойцы в своем показательном выступлении продемонстрировали навыки высотной подготовки, показали ребятам оружие и спецсредства, которые используют в своей работе, а также дали померить каски и бронежилеты.

Дети и администрация лагеря не только поблагодарили гостей и организаторов мероприятия, но и выразили надежду, что подобная традиция в «Алых парусах» будет продолжена.

Организатор мероприятия - управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области.