Общество

Как не допустить отравления угарным газом, рассказали эксперты

Как не допустить отравления угарным газом, Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе компании «Газпром межрегионгаз Псков».

Отравление угарным газом (окись углерода СО) – одна из самых частых причин происшествий при использовании газа в быту. Из-за отсутствия цвета, вкуса и запаха наличие высокой концентрации угарного газа в помещении можно заметить только по симптомам отравления: головокружение, головная боль, тошнота, рвота, одышка, кашель, слезящиеся глаза.

Больше всего рисков отравления СО связано с эксплуатацией проточных водонагревателей (газовых колонок) с открытой камерой сгорания, которые установлены как в частных домовладениях, так и в многоквартирных домах, не имеющих централизованного горячего водоснабжения.



Чтобы не допустить отравления угарным газом, важно соблюдать простые правила безопасности:

всегда открывайте форточку или окно во время использования газового прибора. Помните, для работы газовых приборов необходим постоянный приток свежего воздуха;

проверяйте тягу в дымовых и вентиляционных каналах перед использованием газовой плиты, колонки или отопительного котла;

по окончании пользования газом закройте краны на газовых приборах и перед ними, а на баллоне – вентиль;

не производите самостоятельно подключение газовых приборов, перестановку, замену и ремонт газовых приборов, баллонов и запорной арматуры;

не изменяйте конструкции газовых приборов, устройство дымовых и вентиляционных систем (не заклеивайте вентиляционные каналы);

не оставляйте работающие газовые приборы без присмотра (кроме приборов, рассчитанных на непрерывную работу и имеющих для этого соответствующую автоматику);

не отключайте автоматику безопасности и регулирования газовых приборов;

не допускайте к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста и лиц, не знающих правил пользования этими приборами;

не используйте газ и газовые приборы не по назначению;

своевременно проводите техническое обслуживание газового оборудования, проверку дымоходов и вентиляционных каналов;

используйте только исправное газовое оборудование, при обнаружении неисправности вызовите обслуживающую организацию.

Также для предотвращения случаев отравления угарным газом «Газпром газораспределение Псков» рекомендует оборудовать помещение, где установлены газовые приборы, сигнализаторами загазованности по оксиду углерода. Сигнализатор почувствует наличие опасной концентрации угарного газа в помещении, издаст звуковой сигнал, а электромагнитный клапан (при наличии) перекроет подачу газа. Таким образом, трагедии удастся избежать.

«Уважаемые абоненты! Будьте внимательны в обращении с газовыми приборами и соблюдайте правила использования газом в быту. Не подвергайте опасности себя и своих соседей», - обратились в компании.

При появлении запаха газа в квартире или доме следует:

прекратить пользование газовыми приборами;

перекрыть краны к приборам и на приборах;

открыть двери, окна или форточки для проветривания помещения;

не зажигать огонь, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонками.

из незагазованного помещения вызвать аварийную службу по телефону 04 при вызове со стационарного телефона, 104 (с мобильных телефонов) или 112 (система обеспечения вызова экстренных оперативных служб);

Аварийная газовая служба работает в круглосуточном режиме.

Проверить свои знания в вопросах газовой безопасности можно на сайте безопасныйгаз.рф.