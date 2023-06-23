Общество

Правительство России опровергло информацию, что лечение по полису ОМС будет ограничено

Правительство России опровергло информацию, что лечение по полису ОМС будет ограничено, пишет Telegram-канал «Объясняем.рф»

«Лечение по полису обязательного медицинского страхования оказывается бесплатно в полном объёме», – отметили в правительстве.

Список услуг, доступных по полису, постоянно пополняется новыми видами высокотехнологичной медицинской помощи, современными способами диагностики и лечения. Все они включены в программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, которую ежегодно утверждает правительство.

Решение о применении каких-либо диагностических и лечебных процедур принимает лечащий врач. Он назначает диагностические процедуры, анализы, лекарственные препараты, выдаёт направления. В этом отношении никаких изменений не было и не планируется.

Поликлиники и больницы, работающие по полису ОМС, обязаны предоставить пациенту всю информацию о доступном для него лечении в регионе обращения. Также медицинская организация должна уведомить пациента о предельных сроках ожидания медицинской помощи при получении её бесплатно. Это требование закреплено постановлением правительства РФ, действует с 2012 года и является обязательным.