День молодежи отметят в торговых центрах Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.
Торгово-развлекательный центр «Акваполис» готовится отметить день молодежи в субботу, 24 июня. Для всех гостей подготовлена обширная и разнообразная программа:
В программе будут конкурсы, призы, подарки и многое другое. Начало в 14.00. Вход свободный.
Торговый комплекс «ПИК60» приглашает всех на праздник в центральный атриум. В рамках программы состоится розыгрыш призов и подарков, выступления танцевального шоу, молодые и перспективные вокалисты, «Елки-палки шоу» и специальный гость - Чебурашка. Организуют розыгрыш призов и подарков.