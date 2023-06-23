Общество

День молодежи отметят в торговых центрах Пскова

День молодежи отметят в торговых центрах Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

Торгово-развлекательный центр «Акваполис» готовится отметить день молодежи в субботу, 24 июня. Для всех гостей подготовлена обширная и разнообразная программа:

Команда брейкеров «Хоть отбавляй»;

«Настоящий Чебурашка»;

певица Анна Бутман;

шоу «Баккара 2.0».

В программе будут конкурсы, призы, подарки и многое другое. Начало в 14.00. Вход свободный.

Торговый комплекс «ПИК60» приглашает всех на праздник в центральный атриум. В рамках программы состоится розыгрыш призов и подарков, выступления танцевального шоу, молодые и перспективные вокалисты, «Елки-палки шоу» и специальный гость - Чебурашка. Организуют розыгрыш призов и подарков.