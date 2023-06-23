Владимир Кузь: Современное поколение — сильные и целеустремленные люди

С Днем молодежи жителей Псковского и Гдовского районов поздравил заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов, координатор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» в Псковской области Владимир Кузь.
Депутат пожелал молодым людям стремиться всегда идти вперед к цели, к мечте и не останавливаться на достигнутом.
«Большого вам личного счастья, бодрости духа, оптимизма и любви», - добавил Владимир Кузь.