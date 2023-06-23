Общество

Владимир Кузь: Современное поколение — сильные и целеустремленные люди

С Днем молодежи жителей Псковского и Гдовского районов поздравил заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов, координатор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» в Псковской области Владимир Кузь.

«Современное поколение - сильные и целеустремленные люди, на которых мы возлагаем большие надежды. Молодежь - это наш стратегический потенциал, основа экономического роста Псковской области и страны в целом. Именно молодежи принадлежит настоящее, а, самое главное, будущее нашей страны и нашего региона», - отметил Владимир Кузь с беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Депутат пожелал молодым людям стремиться всегда идти вперед к цели, к мечте и не останавливаться на достигнутом.

«Большого вам личного счастья, бодрости духа, оптимизма и любви», - добавил Владимир Кузь.