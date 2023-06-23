Общество

Останки 188 погибших в ходе Великой Отечественной войны перезахоронили у мемориала в Жидиловом Бору

В Псковском районе на территории мемориального комплекса «Жидилов Бор» в пятницу, 23 июня, прошла церемония перезахоронения останков мирных жителей и военнопленных, погибших в годы Великой Отечественной войны. Все они стали жертвами немецко-фашистских захватчиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В траурном мероприятии приняли участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, депутат Госдумы ФС РФ, ответственный секретарь Поискового движения России Елена Цунаева, руководитель управления воспитательной работы СК РФ, генерал-майор юстиции, Герой РФ Сергей Петров и другие официальные лица.

Панихиду по жертвам нацизма отслужил Митрополит Псковский и Порховский Тихон. После этого все участники церемонии, в том числе следователи и поисковики — участники Слета региональных поисковых движений СК РФ, по православной традиции бросили горсти земли в могилу.

У места погребения установлена мемориальная табличка: «Здесь захоронены жертвы фашизма, останки которых подняты в Псковском районе. 188 человек. Имена неизвестны».

По окончании церемонии Михаил Ведерников, Елена Цунаева, Сергей Петров и митрополит Тихон возложили цветы к памятному обелиску в честь Героя Советского Союза, сержанта Ильи Коровина, который в марте 1944 года закрыл собой амбразуру вражеского дзота.

Отметим, что воинский мемориал «Жидилов Бор» открыт в 1999 году. На его месте в годы Великой Отечественной войны проходила оборонительная линия «Пантера». По официальным данным в кровопролитных боях на подступах к Пскову на этом месте погибли более 1,7 тыс. советских солдат. У мемориала проводятся перезахоронения бойцов, останки которых находят в рамках поисковых работ.