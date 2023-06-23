Общество

Завод «Титан-Полимер» принял участие в ярмарке трудоустройства в Пскове

Второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» прошел в Псковской области в пятницу, 23 июня. Центральная площадка ярмарки работала в Пскове, в спортивно-развлекательном центре «Простория».

На ярмарке в Пскове представлено порядка 900 вакансий от 70 предприятий.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе псковского завода «Титан-Полимер», в числе предложенных предприятием - вакансии оператора производственной линии, упаковщика, инженера КИПиА, инженера-электрика, специалиста по кадровому администрированию, специалиста по подбору персонала, экономиста по труду. Завод предлагает официальное трудоустройство, полный социальный пакет, стабильную заработную плату.





Псковичи активно интересовались предложениями предприятия. Одни из самых часто задаваемых вопросов – возможность трудоустройства работников до 18 лет и организация доставки на работу.

«Среди гостей ярмарки - губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Глава региона осмотрел площадки, пообщался с организаторами и участниками. Михаил Ведерников не прошел мимо стенда завода «Титан-Полимер». Он задал несколько вопросов специалисту кадровой службы, больше всего его интересовал средний уровень заработной платы на предприятии», - отметили в пресс-службе завода «Титан-Полимер».

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Напомним, организатором мероприятия выступил Центр занятости населения Псковской области при поддержке правительства региона.