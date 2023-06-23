Общество

Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства проходит в Псковской области

Второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» проходит в Псковской области 23 июня, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В этот день ярмарки развернулись одновременно во всех регионах России. В Пскове главной точкой притяжения стал спортивно-развлекательный парк «Простория» (Иркутский переулок, дом 2). В Великих Луках принять участие в ярмарке можно по адресу: улица Зверева, дом 29. В районах области мероприятие проходит в муниципальных отделениях областного Центра занятости населения.

На ярмарке организаторы и работодатели представили более 1000 вакансий от 70 предприятий. Кроме того, соискатели могут узнать о том, как повысить свои профессиональные компетенции или пройти переобучение по востребованной профессии, а также о поддержке, которую можно получить со стороны государства при трудоустройстве или переезде в другой регион.

Помимо общей программы ярмарки, запланированы лекционные, выставочные мероприятия, мастер-классы, деловые игры для самых разных категорий участников.

Так, посетители сектора «Бизнес» узнают, как разработать сильный бренд, какие есть региональные меры поддержки для открытия и развития своего дела, «как заработать 10 тысяч рублей или 100 тысяч рублей на своей компетенции (профессии)».

В секторе «Образование» выпускникам расскажут о возможностях поступления, проведут мастер-класс по подаче документов в вуз. Также все желающие смогут пройти тестирование «Какая профессия вам подходит?» и посетить лекцию-беседу «Выбери, кем ты хочешь быть».

Молодежи региона представят возможности в области молодежной политики, трудоустройства и выявления профессий, расскажут о способах борьбы со стрессом и многом другом.

В секторе «Карьера» работодатели Псковской области проведут собеседования с соискателями.

Деловая программа и информация о ключевых мероприятиях опубликована на сайте.