Общество

Финальный день эногастрономической ярмарки «Виноград» проходит в Пскове 25 июня

Финальный день эногастрономической ярмарки «Виноград» проходит в Пскове 25 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

В 17:30 на площадке «Крым» выступит кубинский секстет Данила Прокопьева.

Псковская кавер-группа «Красивая» завершит концертную программу «Винограда» в воскресенье, начало в 18.10.

Сегодня эногастрономическая ярмарка «Виноград» работает до 19:00. «Здесь вы сможете насладиться вкусом лучших сортов российских вин, познакомиться с традициями виноделия и приобрести уникальные подарки для себя и своих близких», - отметили в ТКД.

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