Общество

Более 26 тысяч молодых людей Псковской области являются обладателями Пушкинской карты

Более 26,6 тысяч молодых людей Псковской области являются обладателями Пушкинской карты. К проекту «Пушкинская карта» в регионе в настоящее время подключились 54 учреждения культуры, среди которых 30 культурно-досуговых учреждений, 12 музеев, 8 библиотек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

За время действия в Псковской области на участие данной программе отобраны свыше 1,7 тысяч самых разных культурных мероприятий. В афишу Пушкинской карты они добавляются по согласованию Экспертным советом при региональном Комитете по культуре по реализации данной программы на территории Псковской области.

По Пушкинской карте можно посетить спектакли Псковского областного театра кукол, концерты губернаторского симфонического оркестра Псковской области, ансамбля русской музыки «Псков». В этом году «Культурные выходные» прошли в Куньинском, Локнянском, Новоржевском, Островском, Порховском районах. В рамках проекта проект «Культурные выходные», в рамках которого в муниципальных образованиях области проходит цикл мероприятий творческих коллективов и областных учреждений культуры.

Для участия в программе молодые люди должны зарегистрироваться на портале «Госуслуги», установить мобильное приложение «Госуслуги. Культура», после чего получить Пушкинскую карту — виртуальную или пластиковую карту платежной системы «Мир». После этого обладатель Пушкинской карты может выбрать мероприятие из афиши в приложении и купить билет.

Стоит обратить внимание, что передача карты является нарушением правил программы. Билет, приобретенный по Пушкинской карте, дает право на посещение мероприятия только держателю карты, купившему билет, и не может быть передан другим лицам.

Напомним, что программа социальной поддержки молодежи в возрасте от 14 до 22 лет «Пушкинская карта» с сентября 2021 года стартовала. Это уникальный проект для школьников, студентов и молодежи, позволяющая бесплатно посещать культурно-образовательные мероприятия по всей России.