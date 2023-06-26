Общество

Сергей Кудь-Сверчков: Космонавты из разных стран всегда стараются сохранять дружеские отношения

Космонавты из разных стран всегда стараются сохранять дружеские и профессиональные отношения. Об этом российский космонавт-испытатель, Герой России Сергей Кудь-Сверчков рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Что касается реальных полетов, мы работаем как одна команда. Мы тренируемся еще до полета, знакомимся, проводим совместные тренировки с американскими астронавтами и астронавтами других стран. Они приезжают в Россию, мы приезжаем в США готовится, потому что работаем мы на международной космической станции, и работаем в одном объеме. Конечно, в случае нештатной ситуации мы одна команда, должны работать вместе, причем очень слаженно. Плечом к плечу. Даже во время повседневной работой мы находимся все вместе, общаемся. Важно составлять конструктивные, дружеские, профессиональные отношения», – рассказал Сергей Кудь-Сверчков.

Он отметил, что знакомство происходит еще на Земле, и хорошие отношения между космонавтами играют очень важное значение в работе на МКС, так как им предстоит провести долгое время в ограниченном пространстве.