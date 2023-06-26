Общество

Крупную партию рыбы из Исландии не пропустили через границу РФ в Псковской области

Крупную партию морской рыбы из Исландии не пропустили через государственную границу России в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Партию мороженой скумбрии без головы общим весом 19,4 тонны, ввозимой на таможенную территорию ЕАЭС с многочисленными нарушениями, выявили в пункте пропуска «Убылинка». Инспектор Россельхознадзора установил, что дата выработки рыбы, указанная в ветеринарном сертификате, не соответствовала фактически выявленной при проведении ветеринарно-санитарного досмотра на маркировочной этикетке товара.

Кроме того, дата прибытия груза в Литву, заявленная в ветеринарном сертификате, опережала дату выдачи, указанную в ветеринарном сертификате Исландии. Также зафиксировано невыполнение требований главы 5.2 «Процедуры сертификации» статей 5.2.1. и 5.2.2. «Кодекса здоровья наземных животных», утверждённого Всемирной организацией по охране здоровья животных.

Ввоз скумбрии на таможенную территорию ЕАЭС запрещен, оформлен акт о возврате груза.